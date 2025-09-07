STASERA L’ATTESISSIMA ECLISSI TOTALE DI LUNA: SPETTACOLO VISIBILE ANCHE DALLA SICILIA

Un evento astronomico affascinante attende gli osservatori del cielo: questa sera si verificherà una eclissi totale di Luna, uno degli spettacoli più suggestivi che l’universo sappia regalare.L’ecliss...

Un evento astronomico affascinante attende gli osservatori del cielo: questa sera si verificherà una eclissi totale di Luna, uno degli spettacoli più suggestivi che l’universo sappia regalare.

L’eclissi si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul nostro satellite. Inizialmente la Luna entra nella penombra terrestre, per poi immergersi nell’ombra piena. Durante questi passaggi, il disco lunare apparirà progressivamente annerito fino a raggiungere la fase di totalità, quando assumerà la caratteristica colorazione “rosso rame”, conosciuta anche come “Luna di Sangue”.

Questa volta lo spettacolo sarà ancora più suggestivo: la Luna sorgerà già in fase di eclissi totale, offrendo uno scenario insolito e mozzafiato.

Gli orari principali dell’eclissi (CEST)

17:30 → ingresso nella penombra terrestre

→ ingresso nella penombra terrestre 18:30 circa → ingresso nell’ombra

→ ingresso nell’ombra 18:57 → la Luna sorgerà dall’orizzonte est, già in fase di totalità (osservabile dalla Sicilia e dal resto d’Italia)

→ la Luna sorgerà dall’orizzonte est, già in fase di totalità (osservabile dalla Sicilia e dal resto d’Italia) 20:11 → massimo splendore della “Luna rossa”

→ massimo splendore della “Luna rossa” 20:52 → fine della fase totale

→ fine della fase totale 22:55 → uscita completa dalla penombra, conclusione del fenomeno

Come osservare l’eclissi

Lo spettacolo sarà visibile ad occhio nudo, senza bisogno di strumenti particolari, purché l’orizzonte est sia libero da ostacoli. L’esperienza sarà ancor più suggestiva se osservata da luoghi lontani dall’inquinamento luminoso.

Una serata, dunque, da dedicare con il naso all’insù: la Luna di Sangue torna a regalare emozioni indimenticabili