STASERA "LE IENE", SERVIZI SU "LA SPAZZATURA" A MOTTA S.ANASTASIA ED IL "SANTONE

Ecco le anticipazioni della puntata di stasera:

Le Iene ritornano a parlare del caso analizzato da Nina Palmieri, che nelle scorse puntate ha preso di petto un medico e psicoterapeuta che avrebbe molestato una sua paziente durante una seduta. Un fatto che assume una gravità allarmante se si considera che Sara (nome fittizio, ndr) si era rivolta allo specialista proprio per superare i traumi collegati agli abusi subiti dal patrigno durante l’infanzia.

Ed ancora più drammatica se si considerano le distanze prese dall’Ordine degli Psicologi del Veneto in seguito alle denunce de Le Iene: il medico in questione non è uno psicologo. Il presidente Alessandro De Carlo ha sottolineato in un’intervista che l’uomo in questione ha una specializzazione legata alla laurea in medicina, ma non è abilitato né alla professione di psicologo nè a quella di psichiatra.

Le Iene raggiungeranno inoltre il paesino siciliano di Motta Sant’Anastasia per risolvere un problema annoso legato alla spazzatura. Da quattro anni infatti il Sindaco avrebbe fatto scattare l’emergenza rifiuti, anche se la cittadina sembra vivere condizioni impeccabili da questo punto di vista. Gaetano Pecoraro intervisterà sia il Primo cittadino che i Consiglieri comunali per scoprire che cosa si nasconde dietro i mezzi utilizzati per la raccolta della spazzatura e il giro di appalti che premia ogni volta sempre la stessa ditta.

Veronica Ruggeri e Le Iene ritornano a parlare di ipnosi e tecniche affini grazie all’intervento del dottor Marco Pacori. Lo psicoterapeuta e psicologo specializzato in ipnosi dimostrerà grazie ad un’azione pratica come sia possibile far entrare in trance una paziente ignara. Il tutto dovuto ad alcune denunce fatte ad Alba di recente, da parte di alcune donne che affermano di essere state violentate da un medico di base. Le anticipazioni de Le Iene si concentrano inoltre su Pietro Capuana, il santone di Aci Bonaccorsi che lo scorso 8 febbraio è stato messo agli arresti domiciliari. Giulio Golia raccoglierà nuove testimonianze shock sulla setta del capo spirituale della cittadina.