STATE RISCONTRANDO PROBLEMI SU WHATSAPP? ECCO COSA STA SUCCEDENDO

18 marzo 2017 15:32
"Se state riscontrando problemi nell'inviare e ricevere messaggi tramite #whatsapp vi segnaliamo - si legge sulla pagina Facebook della Polizia di Stato 'Una vita da social' - che ci sono aggiornamenti in corso"

