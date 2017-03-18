STATE RISCONTRANDO PROBLEMI SU WHATSAPP? ECCO COSA STA SUCCEDENDO
A cura di Redazione
18 marzo 2017 15:32
"Se state riscontrando problemi nell'inviare e ricevere messaggi tramite #whatsapp vi segnaliamo - si legge sulla pagina Facebook della Polizia di Stato 'Una vita da social' - che ci sono aggiornamenti in corso"
