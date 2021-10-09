STAZZO, ANZIANA SCIVOLA IN MARE DA SCOGLIERA SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di oggi, i Vigili del fuoco della Sezione Navale e del Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, sono intervenuti sul lungomare di Stazzo, frazione d...

Nella mattinata di oggi, i Vigili del fuoco della Sezione Navale e del Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, sono intervenuti sul lungomare di Stazzo, frazione di Acireale (CT), per soccorrere una persona anziana che, dalla scogliera, era scivolata in acqua.

Sul posto è intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale.

Il malcapitato è stato raggiunto dal personale dei vigili del fuoco intervenuto, messo in sicurezza e consegnato alle cure del personale sanitario del Servizio 118 che ha constatato alcune ferite alla testa e alle gambe e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.