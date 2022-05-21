95047

STEFANO TACCONI LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA, MEDICI PIÙ OTTIMISTI

Stefano Tacconi, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirugia.Lo rende noto Andrea...

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2022 19:25
STEFANO TACCONI LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA, MEDICI PIÙ OTTIMISTI -
News
Condividi

Stefano Tacconi, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirugia.

Lo rende noto Andrea Barbanera, direttore della Neurochirugia del nosocomio.

Il paziente, spiega Barbanera in una nota, "ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza.

Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047