STEFANO TACCONI RICOVERATO D’URGENZA PER UN’EMORRAGIA CEREBRALE: È IN PROGNOSI RISERVATA

Stefano Tacconi è ricoverato all'ospedale di Alessandria. L'ex portiere di Juventus e Nazionale, 64 anni, è in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. Secondo quanto ricostruito, Tacconi avrebbe accusato un malore questa mattina ad Asti, dove ieri ha partecipato in un ristorante della provincia a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana e oggi sarebbe dovuto essere ospite della 'Giornata delle Figurine'. Dopo un primo passaggio nel pronto soccorso dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti, è stato trasferito al Santi Antonio e Cesari Arrigo di Alessandria.

Tacconi venerdì sera, insieme al figlio Andrea, aveva partecipato a una cena benefica ed aveva presentato il suo libro 'Junic'. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Tacconi sarebbe stato colpito da una ischemia celebrale. I medici starebbero valutando se e come operare l'ex portiere bianconero. Le sue condizioni sarebbero gravi. La notizia delle cattive condizioni di salute è improvvisa. In serata è atteso il bollettino medico dell'ospedale.

Nato a Perugia il 13 maggio 1957, Stefano Tacconi è stato un simbolo della Juventus, con cui ha giocato in Serie A dal 1983 al 1992 con cui ha collezionato 254 presenze, vincendo due scudetti e una Coppa Italia. In Nazionale invece le presenze di Tacconi sono 7. Tacconi negli ultimi tempi aveva lanciato con il figlio Andrea una linea di abiti sportivi ed aveva aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e uno in Ungheria. Ha lasciato il calcio giocato nel 1994, ma è stato a lungo opinionista per televisioni e radio.