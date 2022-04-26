STEFANO TACCONI : "SEGNALI INCORAGGIANTI, MUOVE UN PO' GLI OCCHI E GLI ARTI"

“La situazione è ancora stazionaria. Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico”, inizia così il nuovo bollettino medico sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex...

“La situazione è ancora stazionaria. Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico”, inizia così il nuovo bollettino medico sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore a causa di un’emorragia cerebrale.

“Il percorso sarà ancora lungo e i prossimi giorni saranno determinanti per capire l’andamento della situazione. Sicuramente il fattore tempo è stato fondamentale: aver riconosciuto il problema e aver centralizzato le cure, trasferendo il paziente in un ospedale hub, ha fatto la differenza per un intervento precoce al fine di evitare una seconda emorragia che sarebbe potuta essere fatale. Ora dobbiamo dare tempo a Tacconi di combattere, grazie alle cure che sta ricevendo in Terapia Intensiva, e affrontare con forza i prossimi giorni”, si legge ancora nella nota della struttura.

Tacconi, dunque, resta ricoverato in ospedale, dove è costantemente monitorato. Intanto anche il figlio Andrea ha pubblicato un aggiornamento sui social, con una Storia Instagram: “giorno dopo giorno ci sono piccoli miglioramenti, anche se i medici hanno detto che questi sono i giorni più delicati. Continuiamo ad essere uniti, per lui“