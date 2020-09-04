STERPAGLIE A FUOCO VICINO LA SS121, FUMO LUNGO LE CARREGGIATE. INTERVENTO DEI POMPIERI

Leggeri disagi sulla ss121Il rogo si è sviluppato tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi dello svincolo Belpasso/Zona industriale in direzione CataniaUna nuvola densa di fumo si è es...

Leggeri disagi sulla ss121

Il rogo si è sviluppato tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi dello svincolo Belpasso/Zona industriale in direzione Catania

Una nuvola densa di fumo si è espansa su tutta la carreggiata, creando leggeri disagi agli automobilisti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco

Il fumo prodotto dall'incendio ha invaso la superstrada 121 che è transitabile, benché il traffico veicolare sulla corsia ha subito un rallentamento. Il rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, è stato essenziale per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza per il traffico veicolare sull'importante arteria stradale.