95047

STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME: DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO

Un grave incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 10, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con RagalnaSul posto sono già arrivati i vigili del fuoco del...

A cura di Redazione Redazione
30 luglio 2019 10:52
STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME: DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO -
News
Condividi

Un grave incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 10, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con Ragalna

Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Una densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

Segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047