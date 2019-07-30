STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME: DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO
A cura di Redazione
30 luglio 2019 10:52
Un grave incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 10, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con Ragalna
Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.
Una densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.
Segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.