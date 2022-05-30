STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME IN ZONA VIALE DEI PLATANI: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO
Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 Maggio 2022, tra il Viale dei Platani e la Via MongibelloPure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e...
Una densa nube grigiasi è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.
Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che stanno domando l’incendio e mettere in sicurezza l’area, presenti pure I Carabinieri della locale Compagnia per i dovuti rilievi.