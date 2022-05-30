95047

STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME IN ZONA VIALE DEI PLATANI: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO

Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 Maggio 2022, tra il Viale dei Platani e la Via MongibelloPure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e...

A cura di Redazione Redazione
30 maggio 2022 19:21
STERPAGLIE E RIFIUTI IN FIAMME IN ZONA VIALE DEI PLATANI: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO -
News
Condividi

Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.

Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 Maggio 2022, tra il Viale dei Platani e la Via Mongibello

Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

Una densa nube grigiasi è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che stanno domando l’incendio e mettere in sicurezza l’area, presenti pure I Carabinieri della locale Compagnia per i dovuti rilievi.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047