STERPAGLIE IN FIAMME A PATERNÒ, ATTIMI DI PAURA NELLA NOTTE IN VIA DEI PLATANI

Paternò (CT), 26 luglio 2025 – Momenti di paura la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, in via dei Platani a Paternò. Un incendio ha interessato un tratto di sterpaglie a bordo strada, generando alte fiamme e un denso fumo visibile anche a distanza.

Il rogo, sviluppatosi a pochi metri da alcune auto parcheggiate lungo il marciapiede, ha fatto temere il peggio tra i residenti e i passanti.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni a persone o veicoli, né si segnalano conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai cittadini, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio sono al momento da accertare, ma si sospetta possa trattarsi di un’azione dolosa o di un mozzicone di sigaretta gettato incautamente.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’annoso problema della mancata pulizia delle aree verdi e del rischio incendi, soprattutto nei mesi estivi, quando le alte temperature rendono le sterpaglie facilmente infiammabili.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza e sollecitano gli enti preposti a un maggiore monitoraggio e interventi di prevenzione.