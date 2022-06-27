STERPAGLIE IN FIAMME IN CONTRADA GIACONIA ED IN VIA MEDITERRANEO, PAURA PER LE ABITAZIONI NEL POMERIGGIO DI OGGI
Due incendi, si sono sviluppati nel pomeriggio di oggi, 27 Giugno 2022 , rispettivamente in via Meditteraneo e nel villaggio Astrel in contrada Giaconia sulla strada che costeggia la SS121 nel tratto poco dopo l uscita Palazzolo in direzione Catania .
Entrambi si sono trattati di vasto incendio di sterpaglie e vegetazione, rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo visibile da notevole distanza.
Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni, paura e preoccupazione per le persone che risiedono nelle vicinanze del rogo, fortunatamente, non si segnalano danni a persone.
L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento è servito per circoscrivere e spegnere il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.
GRAZIE PER LE FOTO AL NOSTRO LETTORE IGNAZIO RUSSO ED A SOFIA