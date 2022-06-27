Due incendi, si sono sviluppati nel pomeriggio di oggi, 27 Giugno 2022 , rispettivamente in via Meditteraneo e nel villaggio Astrel in contrada Giaconia sulla strada che costeggia la SS121 nel tratto...

Due incendi, si sono sviluppati nel pomeriggio di oggi, 27 Giugno 2022 , rispettivamente in via Meditteraneo e nel villaggio Astrel in contrada Giaconia sulla strada che costeggia la SS121 nel tratto poco dopo l uscita Palazzolo in direzione Catania .

Entrambi si sono trattati di vasto incendio di sterpaglie e vegetazione, rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo visibile da notevole distanza.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni, paura e preoccupazione per le persone che risiedono nelle vicinanze del rogo, fortunatamente, non si segnalano danni a persone.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento è servito per circoscrivere e spegnere il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.

STERPAGLIE IN FIAMME IN CONTRADA GIACONIA ED IN VIA MEDITERRANEO, PAURA PER LE ABITAZIONI NEL POMERIGGIO DI OGGI

GRAZIE PER LE FOTO AL NOSTRO LETTORE IGNAZIO RUSSO ED A SOFIA