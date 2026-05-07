Sterpaglie in fiamme sulla SS121: traffico in tilt a Misterbianco

🔥 Ultim’ora sulla superstrada: incendio di sterpaglie vicino allo svincolo Misterbianco, traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia

Paura nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada nei pressi dello svincolo della circonvallazione di Misterbianco, dove un incendio di sterpaglie sviluppatosi ai bordi della carreggiata sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione.

Fortunatamente, al momento, non si registrano incidenti stradali né persone coinvolte, ma la situazione sta creando notevoli disagi agli automobilisti in transito.

Una densa colonna di fumo grigio, visibile anche a distanza, sta infatti invadendo parte della carreggiata riducendo la visibilità e rallentando il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, insieme ai Carabinieri che stanno gestendo la viabilità e monitorando la situazione per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Si registrano code e rallentamenti nel tratto interessato. Si raccomanda massima prudenza alla guida e, se possibile, di scegliere percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.