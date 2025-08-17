STERPAGLIE IN FIAMME TRA BELPASSO E PATERNÒ IN CONTRADA GIACONIA
Belpasso/Paternò, 17 agosto – Un incendio si è sviluppato nella serata di oggi in via Ruggero Leoncavallo, conosciuta dai residenti come la “salita delle tre case”, in contrada Giaconia, al confine tra i comuni di Belpasso e Paternò.
Le fiamme, divampate poco prima delle ore 22, hanno interessato un’area di terreno ricoperta da sterpaglie e rovi.
La presenza di fumo è stata segnalata anche da diverse zone circostanti, in particolare dall’area di Scala Vecchia a Paternò, rendendo visibile il fenomeno anche a distanza.
Mentre scriviamo, l’incendio risulta ancora attivo, seppur circoscritto, e sul posto non sono ancora giunti i vigili del fuoco.
Le cause del rogo restano da accertare.