Sterpaglie in fiamme tra Scalilli e Currone: incendio in corso, Vigili del Fuoco in azione

Nonostante il lieve calo delle temperature, proseguono gli episodi di incendi di sterpaglie e rovi nel territorio etneo.

Intorno alle ore 21 di questa sera, un incendio è divampato tra i comuni di Santa Maria di Licodia e Ragalna, interessando in particolare la zona compresa tra Scalilli e Currone.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, stanno divorando ampie aree di terreno e risultano visibili anche a grande distanza. Le fiamme stanno interessando fondi agricoli e terreni incolti, coinvolgendo anche case rurali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le cause dell’innesco non sono ancora note e, al momento, non è chiaro quali squadre siano impegnate nelle operazioni di contenimento.

La situazione resta sotto costante monitoraggio, in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Si rinnova l’appello alla cittadinanza a mantenere comportamenti responsabili, evitando qualsiasi azione che possa favorire lo sviluppo di incendi, anche in presenza di condizioni climatiche meno estreme rispetto ai giorni scorsi.