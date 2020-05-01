STOP AL BOLLO AUTO PER MEZZI FINO A 53 KILOWATT O PIÙ DI 10 ANNI

È stato votato ieri, in Aula l’emendamento inserito nella Manovra in discussione a Palazzo dei Normanni per l’esenzione del bollo auto.L’emendamento prevede l’esenzione della tassa automobilistica (p...

È stato votato ieri, in Aula l’emendamento inserito nella Manovra in discussione a Palazzo dei Normanni per l’esenzione del bollo auto.

L’emendamento prevede l’esenzione della tassa automobilistica (per il 2020) per le autovetture sino a 53 Kw che siano di proprietà di soggetti che non superino i 15 mila euro annui di reddito.

Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che, indipendentemente dai Kw, hanno più di dieci anni di vita. Esentate, inoltre, le vetture di proprietà di associazioni di volontariato e Onlus.

Tutto avverrà automaticamente, senza farne richiesta.

Per tutti gli altri, la cui scadenza era prevista tra l’8 marzo e il 31 ottobre 2020, il bollo è SOSPESO fino al 30 novembre 2020