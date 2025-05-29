STRADA DISSESTATA A PATERNÒ: L’ALLARME DI CONFAGRICOLTURA SULLA SP 102/I

Le pessime condizioni in cui si trova la Sp 102/I, in territorio di Paternò, sono finite al centro di una nota, firmata dal presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria e inviata alla Città M...

Le pessime condizioni in cui si trova la Sp 102/I, in territorio di Paternò, sono finite al centro di una nota, firmata dal presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria e inviata alla Città Metropolitana di Catania (Ente che gestisce le arterie stradali provinciali) e al Comune di Paternò (territorio in cui la strada ricade).

Nella nota si chiede un intervento per migliorare le condizioni di percorribilità dell'arteria stradale, che ricade in contrada Sferro, oggi completamente dissestata.

“La nostra associazione – evidenzia il presidente Arcoria – rappresenta numerose aziende del territorio di Paternò -. Molte di queste utilizzano quotidianamente la provinciale 102/I, oggi in pessime condizioni. Il manto stradale è inesistente e non si interviene da troppi anni, con grandi disagi per tutti gli imprenditori e gli operai che ogni giorno, con le loro auto o con i mezzi agricoli, devono percorrere l'asse viario per andare a lavorare. Non è più possibile attendere oltre.”

Da qui la richiesta di un intervento che possa permettere di rendere sicuro il tratto in questione. “Purtroppo, questo della Sp 102/I non è un caso isolato, in tema di viabilità, di strade soprattutto al servizio del mondo agricolo oggi impercorribili – spiega ancora il presidente Arcoria -. Diversi mesi fa abbiamo segnalato le difficoltà per gli agricoltori che utilizzano il ponte di Sferro (anche questo in territorio di Paternò), al momento chiuso per lavori effettuati dall'Anas, ma non abbiamo ottenuto risposta.

E alla Città metropolitana avevamo chiesto interventi per il ripristino del ponte sulla Sp 69/I, in contrada Passo Martino, in territorio di Catania, anche in questo caso solo silenzio. Tutto questo ci amareggia alla luce anche della notizia che il Governo nazionale ha dirottato 900 milioni di euro di fondi, destinati alla Sicilia per infrastrutture e manutenzioni, al nord Italia.

Nonostante le somme a disposizione non ci sono i progetti per rendere esecutive le opere, mentre il territorio piange e chiede azioni per migliorare le nostre infrastrutture. Nell'era dell'intelligenza artificiale, in Sicilia, siamo ancora costretti a camminare in trazzere.

A nome di tutti gli agricoltori della piana di Catania, come Confagricoltura chiediamo un intervento urgente alla Città metropolitana per fare il prima possibile il punto della situazione sulla SP 102/I, chiediamo al Comune di Paternò di farsi portavoce delle nostre istanze, vogliamo conoscere se ci sono interventi programmati e quando questi potranno concretamente partire.

E qualora i lavori venissero effettuati, chiediamo una vigilanza costante per garantire la buona esecuzione delle opere.”