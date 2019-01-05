STRADE GHIACCIATE, PRESTARE MOLTA ATTENZIONE!

Strade come piste di pattinaggio. Scivolose, pericolose, insidiose. Si rischia di sbandare in ogni momento se non si sta attenti. Perchè il mix di ghiaccio e neve caduta nelle ultime ore spesso risult...

Strade come piste di pattinaggio. Scivolose, pericolose, insidiose. Si rischia di sbandare in ogni momento se non si sta attenti. Perchè il mix di ghiaccio e neve caduta nelle ultime ore spesso risulta tremendo per chi è alla guida. Massima prudenza ed attenzione, dunque, per tutti. Attenti anche ai pedoni che camminano sui marciapiedi in queste ore: rischio di scivolare altissimo ovunque.

Infatti, come mostrano anche le foto giunte in redazione, in diversi punti il manto stradale si è ricoperto di una sottile lastra di ghiaccio.

Questo ha provocato preventive brusche frenate e alcuni slittamenti da parte delle vetture.

Si raccomanda la massima prudenza nella circolazione stradale.

L’appello del sindaco Nino Naso:

"Si invita ad evitare il più possibile l'uso degli autoveicoli causa strade ghiacciate, prudenza anche per i pedoni"

