STRADE GHIACCIATE, PRESTARE MOLTA ATTENZIONE! L'APPELLO DEL SINDACO: "LIMITATE L'USO DELL'AUTO"

Le previsioni meteo indicano un'attenuazione delle nevicate, ma a preoccupare a questo punto è il ghiaccio che inevitabilmente coprirà strade e marciapiedi».

Le strade sono come piste di pattinaggio. Scivolose, pericolose, insidiose. Si rischia di sbandare in ogni momento se non si sta attenti. Perchè il mix di ghiaccio e neve caduta nelle ultime ore spesso risulta tremendo per chi è alla guida. Massima prudenza ed attenzione, dunque, per tutti. Attenti anche ai pedoni che camminano sui marciapiedi in queste ore: rischio di scivolare altissimo ovunque.

Infatti, come mostrano anche le foto giunte in redazione, in diversi punti il manto stradale si è ricoperto di una sottile lastra di ghiaccio.

Questo ha provocato preventive brusche frenate e alcuni slittamenti da parte delle vetture.

Si raccomanda la massima prudenza nella circolazione stradale.

L’appello del sindaco Nino Naso:

"Si invita ad evitare il più possibile l'uso degli autoveicoli causa strade ghiacciate, prudenza anche per i pedoni"

MASSIMA ATTENZIONE

