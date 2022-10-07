STRAGE DELLA STRADA IN A4: FURGONE TAMPONA UN AUTOARTICOLATO A SAN DONÀ DI PIAVE, 6 MORTI E UN FERITO GRAVE
A cura di Redazione
07 ottobre 2022 20:57
E' di sei morti il bilancio attuale dell'incidente stradale avvenuto, poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste.
Un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento.
La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. Non si conoscono le condizioni dell'unico sopravvissuto. (ANSA).