Strage di Milano: domani fiaccolata al tribunale di Catania

L'iniziativa è organizzata dalla giunta provinciale dell'Associazione Nazionale Magistrati e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati

95047.it Un ponte di cordoglio tra il Palazzo di Giustizia di Catania e il Tribunale di Milano. Quanto accaduto nel capoluogo lombardo ha scosso la magistratura e l'avvocatura catanese per questo la Giunta dell'Anm etnea e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania hanno deciso di organizzare per domani sera alle 19.30 una fiaccolata per commemorare le vittime della sparatoria di questa mattina: il giudice Fernando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani e Giorgio Erba, coinputato con l'assassino.

Una strage quella che ha compiuto Claudio Giardiello, 57 anni, immobiliarista. L'imprenditore ha sparato in aula durante il suo processo, colpendo a morte l'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani ed un suo coimputato, Giorgio Erba, e ferendo un suo altro socio. Poi ha sparato al giudice Fernando Ciampi nella sua stanza, uccidendolo.