STRAGE DI PALERMO , ARRESTATA LA FIGLIA “SCAMPATA” AL MASSACRO : HA PARTECIPATO ALLE TORTURE E AI RITI DI “PURIFICAZIONE

"La superstite, la figlia primogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione.Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza".Lo ha detto il procuratore di Termini...

"La superstite, la figlia primogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione.

Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza".

Lo ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio di Altavilla Milicia in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin ed Emanuel. Per la strage sono in carcere Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e una coppia di Palermo Sabrina Fina e Massimo Carandente.

"E' una terribile tragedia, quando ci siamo trovati lì è stato uno strazio.

Vedere i corpi in quelle condizioni è stato un dramma. Non c'è alcun motivo di enfatizzare quanto è successo.

Il padre è un soggetto che da anni vive un delirio mistico dominato da una fanatica religiosità. Che pesa molto sui figli", ha aggiunto il procuratore.