STRAGE DI PASQUA SULLA CASILINA: 4 MORTI, IL TRAGICO SCHIANTO È ANDATO IN DIRETTA SU INSTAGRAM

E’ di 4 morti il bilancio del drammatico incidente che si è verificato lungo la Casilina a San Vittore del Lazio, nella serata di ieri. A perdere la vita tre giovani, residenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d’Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli, 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese 20 e Claudio Amato, 52 anni. Inutile ogni soccorso, lo scontro frontale fra le due auto non ha lasciato scampo a nessuno dei quattro.

Tre sono deceduti sul colpo mentre un quarto e spirato poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassino.

Le drammatiche fasi dell’incidente sono state immortalate in una diretta social che Luigi Franzese, una delle tre giovani vittime, che era in diretta sulla sua pagina Instagram e molti amici hanno assistito inermi alla tragedia. Per questo motivo i familiari dei ragazzi sono arrivati sul posto ancor prima che i soccorsi potessero evitare l'accesso all'area. Scene di pura disperazione con grida strazianti e lacrime che hanno scosso tutti.

I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era all’ultimo anno del liceo classico ‘Giosue’ Carduccì. Il magistrato di turno presso la Procura di Cassino, Alfredo Mattei, ha disposto l’autopsia per tutte e quattro le vittime mentre ai carabinieri della Compagnia di Cassino il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.