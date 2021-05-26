STRAGE FUNIVIA. I TRE FERMATI HANNO AMMESSO: «FRENO VOLUTAMENTE DISATTIVATO PER EVITARE IL FERMO DELL’IMPIANTO

La svolta è arrivata in piena notte, dopo interrogatori serrati. A tre giorni dalla tragedia del Mottarone, il crollo della cabina della funivia in cui sono morte quattordici persone, ci sono tre ferm...

La svolta è arrivata in piena notte, dopo interrogatori serrati. A tre giorni dalla tragedia del Mottarone, il crollo della cabina della funivia in cui sono morte quattordici persone, ci sono tre fermati. Si tratta di Luigi Nerini, proprietario della società che gestisce l’impianto, la Ferrovie Mottarone srl, il direttore e il capo operativo del servizio.

A disporre il fermo è stato il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, in seguito all'analisi della cabina precipitata e agli interrogatori.

Nei confronti dei tre, per i quali la procura si accinge a chiedere la misura cautelare, è stato raccolto quello che il procuratore Olimpia Bossi definisce "un quadro fortemente indiziario".

L’analisi dei reperti ha infatti permesso di accertare che “la cabina precipitata presentava il sistema di emergenza dei freni manomesso”. Per gli inquirenti, il ‘forchettone’, ovvero il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainane, non è stato rimosso. Un “gesto materialmente consapevole, per evitare disservizi e blocchi della funivia”, che da quando aveva ripreso servizio, presentava alcune “anomalie”.

Entrata in funzione da circa un mese, dopo lo stop a causa della pandemia, la funivia del Mottarone “era da più giorni che viaggiava in quel modo”, precisa il procuratore Olimpia Bossi.

«Uno dei tre fermati ha confessato di non aver tolto uno dei dispositivi che inibiscono il freno d'emergenza e che devono essere messi durante la notte quando non viene utilizzata la cabina.

La mattina devono essere tolti proprio per far funzionare il freno d'emergenza». Così il comandante dei carabinieri di Verbania, Roberto Cicognani, parlando delle cause che hanno provocato la tragedia del Mottarone. «Anche un solo dispositivo, se libero di attivarsi, sarebbe bastato», ha spiegato Cicognnai aggiungendo: «Abbiamo informazione che questo dispositivo (il secondo forchettone, ndr) c'era - spiega -

Ora si tratta di cercarlo perché non è stato ancora trovato».

Così, “nella convinzione che mai si sarebbe potuto verificare una rottura del cavo, si è corso il rischio che ha purtroppo poi determinato l’esito fatale”, sottolinea il magistrato, che parla di “uno sviluppo consequenziale, molto grave e inquietante, agli accertamenti svolti”.