& STRAGE IN FAMIGLIA A SASSUOLO: UCCIDE MOGLIE, SUOCERA E DUE FIGLI DI 5 E 2 ANNI, POI SI TOGLIE LA VITA. https://www.95047.it/strage-in-famiglia-a-sassuolo-uccide-moglie-suocera-e-due-figli-di-5-e-2-anni-poi-si-toglie-la-vita/

Una strage difficile anche da pronunciare.

Un uomo a Sassuolo, paese sulle prima colline di Modena, famoso per il distretto ceramico, ha ucciso la convivente, la madre della donna, i due figli di 2 e 5 anni e poi si è tolto la vita

La scoperta è stata fatta in serata e l'area dove è avvenuta la tragedia è stata isolata.

L'abitazione si trova in via Manin 61.

Sul posto la polizia e i carabinieri con gli esperti della Scientifica e dei Ris che ora sono all'interno dei locali della casa dove è avvenuta la strage.

Tutta la zona è stata isolata.

(Notizia in aggiornamento)