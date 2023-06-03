STRAGE IN INDIA. SCONTRO FRA TRENI, BILANCIO PROVVISORIO DI 280 MORTI

Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto ieri presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore in India.I morti accertati, secondo quanto riferito all'...

Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto ieri presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore in India.

I morti accertati, secondo quanto riferito all'Afp dal direttore generale dei vigili del fuoco dello Stato di Odisha Sudhanshu Sarangi, sono 288.

Sarangi ha confermato anche il fatto che altre centinaia di persone sono rimaste ferite nello scontro.

Sono almeno duemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni dei tre treni che si sono scontrati ieri sera intorno alle 19 nello Stato dell'Odisha. Secondo i responsabili dei soccorsi, numerosi vagoni sono ancora rovesciati e aggrovigliati sui binari dopo lo scontro che ha coinvolto due convogli passeggeri e un merci, a seguito del deragliamento di uno dei due treni passeggeri. I cadaveri vengono trasferiti in una scuola della città di Balasore; l'amministrazione distrettuale fa sapere di avere avviato i lavori per trasformare in morgue un capannone nell'area industriale, passaggio necessario per consentire l'identificazione dei corpi da parte dei parenti.

Secondo una prima ricostruzione, una decina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. "Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze", ha detto il portavoce delle Ferrovie Amitabh Sharma.

Nel disastro sarebbe coinvolto anche un secondo treno passeggeri, ma la dinamica degli eventi non è ancora chiara. "Non siamo ancora in grado di stabilire cosa sia successo, diverse squadre sono sul posto e tutti sono impegnati nelle operazioni di soccorso", ha detto un funzionario di polizia. Al momento, sono 75 le ambulanze inviate al sito della tragedia per aiutare a trasportare i feriti alle strutture mediche della regione.

Sul luogo dell'incidente sono impegnati anche tantissimi medici giunti da altri distretti per aiutare i feriti. I media locali hanno mostrato le immagini di un vagone del treno capovolto su un lato dei binari con quelli che sembravano essere i sopravvissuti sopra le carrozze del convoglio capovolte e i residenti locali che cercavano di aiutarli a scendere. "Ci aspettiamo che le operazioni di soccorso continuino almeno fino a domani mattina.

Da parte nostra, abbiamo allertato tutti i grandi ospedali governativi per assistere i feriti", ha detto un portavoce del governo dello Stato di Orissa mentre le autorità hanno già annunciato un risarcimento per le vittime del disastro. Il premier indiano Narendra Modi si è detto "addolorato per l'incidente ferroviario". "In questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti possano riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnaw e ho fatto il punto della situazione", ha twittato. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso e si sta fornendo "tutta l'assistenza possibile" alle persone colpite, ha aggiunto.

"La nostra priorità assoluta ora è salvare i passeggeri e fornire assistenza sanitaria ai feriti", ha spiegato il segretario generale dello Stato dell'Orissa Pradeep Jena mentre il ministro delle Ferrovie Vaishnaw ha detto che "sono state mobilitate squadre di soccorso da Bhubaneswar, Kolkata, l'unità nazionale di pronto intervento e anche l'aviazione.

Ci sarà tutto il personale necessario per le operazioni di soccorso", ha twittato. Le Ferrovie indiane trasportano ogni giorno decine di milioni di persone e fino a pochi anni fa gli incidenti erano più frequenti in quanto le infrastrutture erano rimaste sostanzialmente quelle costruite all'epoca coloniale britannica. Tuttavia, la sicurezza delle ferrovie - grazie a nuovi massicci investimenti e all'aggiornamento della tecnologia - è migliorata notevolmente negli ultimi anni. L'ultimo grave disastro risale al novembre del 2016 quando 147 persone morirono nel deragliamento di un treno nello Stato dell'Uttar Pradesh.