STRAGE NELLA NOTTE SULLE STRADE DI TREVISO: MORTI 4 GIOVANI AMICI

Quattro giovani di erà compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti la scorsa notte a Godega Sant'Urbano (Treviso) in seguito alla fuoriuscita di strada dell'auto sulla quale viaggiavano.

L'auto ha sbandato all'altezza di una curva a sinistra ed è poi uscita di strada. Nella sua corsa, la Polo ha sbattuto contro un platano ed è finita dentro un piccolo canale di scolo rovesciandosi su se stessa. L'impatto è stato devastante, tanto da non lasciare scampo a nessuno dei giovani che con ogni probabilità erano sulla strada del rientro a casa dopo aver fatto serata.

A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dal boato. Immediata la chiamata al 118. Ma per i ragazzi non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco ne hanno estratto i corpi ormai privi di vita, illuminando a giorno il luogo dello schianto, una strada di campagna che collega Cordignano a Godega. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi.

I quattro ragazzi, che abitavano tutti in comuni del trevigiano, sarebbero deceduti all'istante.