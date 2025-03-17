STRAGE SULLA STATALE 194: SCHIANTO FRONTALE A CARLENTINI, TRE MORTI E 8 FERITI, 5 IN GRAVI CONDIZIONI

AGGIORNAMENTO Arriva la conferma le tre vittime sono tre braccianti agricoli di Adrano,i loro nomi sono Rosario Lucchese 18 anni, Salvatore Lanza di 54 anni e Salvatore Pellegriti di 56.CARLENTINI (S...

Arriva la conferma le tre vittime sono tre braccianti agricoli di Adrano,i loro nomi sono Rosario Lucchese 18 anni, Salvatore Lanza di 54 anni e Salvatore Pellegriti di 56.

CARLENTINI (Siracusa) – Il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto oggi, poco prima delle 14, sulla Statale 194, in contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa, è di tre morti e otto feriti, di cui cinque in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, lo schianto ha coinvolto due mezzi: un van a nove posti e un furgone cassonato. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma l'impatto frontale è stato devastante, con conseguenze tragiche.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dai veicoli distrutti. L'elisoccorso è stato prontamente allertato per trasportare i feriti più gravi negli ospedali della zona, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

All’interno dei mezzi viaggiavano alcuni braccianti agricoli, come riporta il sito radiounavocevicina.it. Tra le vittime ci sarebbero persone di Adrano, in provincia di Catania.

I feriti registrano anche persone in condizioni critiche, per le quali si temono conseguenze ancora più gravi.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell'incidente.

FOTO credit Radio Una Voce Vicina