Straordinario intervento a Taormina: asportato enorme tumore del volto e del collo

Un intervento salvavita è stato eseguito dall’equipe di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale a indirizzo oncologico dell’ospedale di Taormina, guidata dalla dottoressa Serenella Palmeri, responsabile F.F. del reparto.

Con il supporto dell’equipe anestesiologica e infermieristica diretta dal dottor Giacomo Filoni, i medici hanno affrontato una complessa e delicatissima operazione per rimuovere un tumore che provocava indicibili sofferenze a un paziente di 87 anni.

“Il paziente – racconta la dott.ssa Palmeri – si era presentato pregandomi letteralmente di salvargli la vita, perché non riusciva più a sopportare il dolore e diceva che, diversamente, avrebbe preferito morire. Era stato giudicato inoperabile in altre strutture, a causa della rapida crescita della massa e delle sue condizioni generali compromesse.

Dopo un’attenta valutazione del caso, sebbene estremamente complesso e pericoloso per le dimensioni della neoplasia e i rapporti con strutture vitali del collo e della faccia (carotide, giugulare interna, nervi), oltre alla presenza di una grave anemia, ho deciso comunque di intervenire, considerata la possibilità di successo.”