Strisce blu a Paternò, cittadino denuncia: “Pago l’abbonamento ma non trovo parcheggio. Soste selvagge e nessun controllo”

PATERNÒ – Una nuova segnalazione è arrivata in redazione da parte di un cittadino che lamenta la difficoltà nel poter usufruire regolarmente degli stalli a pagamento in città.

L’uomo racconta di avere sottoscritto l’abbonamento per le strisce blu, ma di non riuscire spesso a parcheggiare l’auto a causa delle soste irregolari di altri automobilisti. “La gente parcheggia a casaccio – scrive – spesso a spina di pesce, occupando più posti e rendendo impossibile trovare spazio anche a chi ha pagato regolarmente”.

Alla segnalazione sono stati anche allegati foto che documentano la situazione in una delle aree interessate.

Il cittadino riferisce inoltre di avere contattato la Polizia Municipale di Paternò per chiedere un intervento. “Mi hanno risposto che non è di loro interesse, perché i soldi non vanno a loro – aggiunge con amarezza –. Complimenti al corpo della municipale”.

La questione solleva ancora una volta il tema dei controlli sulla sosta e sulla gestione delle strisce blu in città, tra lamentele degli automobilisti e richieste di maggiore presenza da parte degli agenti sul territorio.

Restiamo a disposizione per eventuali repliche da parte dell’Amministrazione comunale o del Comando di Polizia Municipale di Paternò.

