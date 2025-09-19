Strisce blu a Paternò, incassati oltre 53 mila euro nei mesi di maggio e giugno
Gestopark Srl, la società che gestisce i parcheggi a pagamento in città, ha trasmesso il report sugli incassi relativi ai mesi di maggio e giugno 2025.Dal documento emerge un gettito complessivo pari...
Gestopark Srl, la società che gestisce i parcheggi a pagamento in città, ha trasmesso il report sugli incassi relativi ai mesi di maggio e giugno 2025.
Dal documento emerge un gettito complessivo pari a 53.199,70 euro netti (al netto dell’IVA), frutto delle diverse modalità di pagamento messe a disposizione degli utenti.
Nel dettaglio, il mese di maggio ha registrato introiti per 32.950,58 euro, mentre a giugno l’incasso è stato di poco superiore, attestandosi a 31.953,05 euro.
Le monete restano la forma di pagamento più utilizzata, con oltre 39 mila euro raccolti nel bimestre, seguite dai sistemi digitali come Easy Park (14.649,19 euro), MyGestopark (639,28 euro) e MooneyGo (110,50 euro).
Significativo anche il contributo degli abbonamenti, pari complessivamente a 8.454,00 euro.
Dopo la trattenuta per l’aggio del 25% spettante alla società, il saldo netto a favore dell’ente si attesta a 13.299,00 euro.
Questi dati confermano come i parcheggi a pagamento rappresentino una voce importante di entrata e testimoniano la crescente diffusione dei sistemi digitali di pagamento, che si affiancano al contante e agli abbonamenti tradizionali.