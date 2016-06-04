Strisce blu, via libera alla convenzione con Easy Park
Il pagamento degli stalli potrebbe avvenire presto attraverso le macchinette digitali
95047.it Sulla carta, il costo della tariffa legata alle strisce blu resterebbe quello attuale. Ovvero:
- Tagliando da 30 min: € 0,35;
- Tagliando da 1 ora: € 0,60;
- Tagliando da 2 ore: € 1,10;
- Tagliando da 4 ore: € 1,80.
La novità, potrebbe essere invece quella legata alla possibilità di introdurre le colonnine digitali sulle strade della città dove insistono gli stalli a pagamento. Nello scorso mese di gennaio la società Easy Park ha fatto richiesta al Comune di Paternò. La giunta comunale ha dato il via libera alla convenzione. Di seguito, alcuni passaggi della delibera:
“Preso atto che il servizio di gestione del parcheggio a pagamento su aree comunali in atto è gestito direttamente da questo Ente in economia con il controllo delle suddette aree effettuato tramite gli Ausiliari del Traffico in dotazione al Settore Polizia Municipale;
[…]
Vista la proposta della società EasyPark Italia S.r.l., con sede legale a Milano, Via Andolfato 10, pervenuta al Protocollo generale di questo Ente in data 15.01.2016 prot. n. 0001400, nella quale la stessa propone a questo Ente una Convenzione per il pagamento delle tariffe di sosta mediante la fornitura di un sistema innovativo di pagamento, attraverso l’utilizzo del telefono cellulare associato ad un sistema di rete gestito dalla stessa società;
Considerato che tale sistema, per le sue peculiari caratteristiche tecniche, risulta più affidabile e diffuso rispetto a quelli di altri operatori del mercato;
Considerato inoltre che l’adesione alla proposta comporta un minimo onere di spesa per l’Amministrazione Comunale, pari al 10% da calcolarsi sul corrispettivo al lordo di iva a titolo di aggio per il servizio prestato ai sensi della citata Convenzione e da fatturare regolarmente al Comune, a fronte del miglioramento del servizio e della riduzione di spesa per l’acquisto di tagliandi prepagati;
Ritenuto che per il suddetto onere si può ipotizzare una previsione di spesa pel l’anno corrente di € 500,00 da imputare al capitolo 1463 – “Gestione parcheggi”;
Considerato che, giusta vigente normativa a garanzia della corretta esecuzione delle attività oggetto della convenzione, si ritiene necessario richiedere deposito cauzionale alla società EasyPark Italia S.r.l. da quantificare nella misura del 10% della suddetta previsione di spesa e pertanto pari ad € 50,00 (cinquanta/00);
[…]
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A
Di aderire alla proposta di convenzione per il pagamento delle tariffe di sosta".