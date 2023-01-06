STROMBOLI: ALLERTA PER POSSIBILE ERUZIONE PAROSSISTICA
Il sistema di allertamento Early Warning installato sull’isola di Stromboli ha appena indicatola possibilità di un eruzione parossistica.Lo comunica il sindaco Riccardo Gullo.“Si raccomanda- si eviden...
Il sistema di allertamento Early Warning installato sull’isola di Stromboli ha appena indicato
la possibilità di un eruzione parossistica.
Lo comunica il sindaco Riccardo Gullo.
“Si raccomanda- si evidenzia- il rispetto delle seguenti norme comportamentali
Stante il permanere di tali fenomeni si raccomanda in caso eruzione di:
non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre, in quanto lo spostamento d’aria causato
dall’esplosione potrebbe rompere i vetri, e ripararsi sotto un tavolo o un muro più spesso
evitando di ricoverarsi sotto verande e tettoie;
seguire scrupolosamente le indicazioni date dal personale in caso ci si trovi presso alberghi
e/o locali pubblici;
proteggersi la testa, la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo possibilmente
all’interno di un edificio in caso di pericolo;
proteggersi la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo sotto tettoie, verande
coperte o balconi, o lungo i muri degli edifici se ci si trova all’aperto;
allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trovi in barca;
attendere il personale addetto ai soccorsi che provvederà al tuo trasporto in area sicura se
a mobilità ridotta”.