STROMBOLI: ALLERTA PER POSSIBILE ERUZIONE PAROSSISTICA

Il sistema di allertamento Early Warning installato sull’isola di Stromboli ha appena indicato

la possibilità di un eruzione parossistica.

Lo comunica il sindaco Riccardo Gullo.

“Si raccomanda- si evidenzia- il rispetto delle seguenti norme comportamentali

Stante il permanere di tali fenomeni si raccomanda in caso eruzione di:

non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre, in quanto lo spostamento d’aria causato

dall’esplosione potrebbe rompere i vetri, e ripararsi sotto un tavolo o un muro più spesso

evitando di ricoverarsi sotto verande e tettoie;

seguire scrupolosamente le indicazioni date dal personale in caso ci si trovi presso alberghi

e/o locali pubblici;

proteggersi la testa, la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo possibilmente

all’interno di un edificio in caso di pericolo;

proteggersi la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo sotto tettoie, verande

coperte o balconi, o lungo i muri degli edifici se ci si trova all’aperto;

allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trovi in barca;

attendere il personale addetto ai soccorsi che provvederà al tuo trasporto in area sicura se

a mobilità ridotta”.