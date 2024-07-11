STROMBOLI. ALLERTA ROSSA NELLA ZONA TIRRENICA, RISCHIO MAREMOTO ALLERTATI I SINDACI

Continua l’attività vulcanica dello Stromboli. Poco dopo le 14, si è registrata una violenta esplosione che ha colto di sorpresa abitanti e turisti presenti sull’isola. Si tratterebbe di una serie di...

Continua l’attività vulcanica dello Stromboli. Poco dopo le 14, si è registrata una violenta esplosione che ha colto di sorpresa abitanti e turisti presenti sull’isola. Si tratterebbe di una serie di esplosioni dai crateri sommitali, con relativi flussi piroclastici lungo la Sciara del Fuoco, che ha generato un’alta colonna di cenere e fumo visibile a chilometri di distanza.

Non sono in corso evacuazioni, ma il monitoraggio prosegue con estrema attenzione. A spaventare la popolazione è la ricaduta in mare di materiale vulcanico lapilli, ceneri), anche di grandi dimensioni, che fa scattare l’allarme maremoto. Come da protocollo, tutti i sindaci della zona costiera sono stati avvertiti del possibile pericolo, invitando le comunità a seguire le indicazioni della Protezione Civile.