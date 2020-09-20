STROMBOLI E SCALA DEI TURCHI FINISCONO SULL'ETICHETTA DELLA NUTELLA

La Scala dei Turchi in provincia di Agrigento e Stromboli nelle Eolie rappresenteranno la Sicilia nell’edizione speciale dei barattoli di Nutella realizzati in collaborazione con Enit e in vendita da...

La Scala dei Turchi in provincia di Agrigento e Stromboli nelle Eolie rappresenteranno la Sicilia nell’edizione speciale dei barattoli di Nutella realizzati in collaborazione con Enit e in vendita da 13 ottobre. La nuova confezione in edizione limitata e da collezione si chiama “Ti Amo Italia” e punta a infondere tutta la gioia di vivere e la positività delle immagini più suggestive dell’Italia da gustare con il cucchiaino.

La collezione sarà composta da una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il Paese, toccando tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia. I vasetti saranno soltanto l’inizio di un viaggio che porterà i consumatori a visitare virtualmente 30 località d’Italia, rimanendo comodamente seduti a casa. Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove si potrà inoltre mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella.

“Un viaggio multisensoriale per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Enit promuove l’immagine dell’Italia nel mondo, lo fa con ben 28 sedi in tutto il globo. Questo progetto contribuirà ad affermare l’Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile”, sottolinea il presidente Enit Giorgio Palmucci

“Nutella firma il suo amore per l’Italia su ogni vasetto e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno. In questo difficile momento per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’ENIT per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa”, aggiunge Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono:

1. Abruzzo: Gran Sasso

2. Basilicata: Matera

3. Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella

4. Campania: Faraglioni di Capri

5. Emilia Romagna: Portici di Bologna

6. Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine

7. Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica

8. Liguria: Cinque Terre

9. Lombardia: Lago di Como

10. Marche: Colli di San Severino

11. Molise: Cascate di Santa Maria del Molise

12. Piemonte: Langhe – Monte Rosa – Lago Maggiore

13. Puglia: Alberobello – Roca Vecchia

14. Sardegna: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini

15. Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli

16. Toscana: Val d’Orcia

17. Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies

18. Umbria: Piani di Castelluccio

19. Valle d’Aosta: Gran Paradiso

20. Veneto: Venezia – Burano