STROMBOLI: flusso di lava nel cratere

15 dicembre 2017 16:38
Alle 14:24 di oggi 15 Dicembre è iniziato un trabocco lavico e una spettacolare attività di "spattering" dal cratere NE

La lava ha iniziato a traboccare, e il nuovo flusso sta lentamente avanzando nella parte superiore della Sciara del Fuoco. L'attività sismica è elevata. Questo evento arriva dopo un periodo di attività stromboliana.

I residenti hanno riferito frequenti boati che fanno tremare porte e finestre.

