STROMBOLI: flusso di lava nel cratere

Alle 14:24 di oggi 15 Dicembre è iniziato un trabocco lavico e una spettacolare attività di "spattering" dal cratere NELa lava ha iniziato a traboccare, e il nuovo flusso sta lentamente avanzando nell...

A cura di Redazione 15 dicembre 2017 16:38

Condividi