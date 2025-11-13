Stromboli, flusso lavico in corso nella parte alta della Sciara del Fuoco

STROMBOLI – È in corso un nuovo episodio di attività vulcanica sullo Stromboli. Nel tardo pomeriggio di oggi, l’Osservatorio Etneo dell’INGV ha registrato un trabocco lavico proveniente dalla zona cra...

STROMBOLI – È in corso un nuovo episodio di attività vulcanica sullo Stromboli. Nel tardo pomeriggio di oggi, l’Osservatorio Etneo dell’INGV ha registrato un trabocco lavico proveniente dalla zona craterica Nord, con un flusso che si sta dirigendo lungo la parte alta della Sciara del Fuoco.

Il fenomeno è accompagnato da spattering continuo proveniente da almeno due bocche attive nella stessa area. Contestualmente, l’area craterica Sud continua a produrre attività esplosiva, come già osservato nei giorni precedenti.

Secondo gli esperti, dal punto di vista sismico la situazione rimane stabile, con ampiezza del tremore su livelli medi e senza variazioni rilevanti negli “explosion quakes”. Anche i dati relativi alla deformazione del suolo non mostrano cambiamenti significativi.

Al momento non risultano criticità per la popolazione, ma l’evoluzione del fenomeno è costantemente monitorata dagli strumenti dell’INGV.

COMUNICATO COMPLETO INGV – Osservatorio Etneo

**«L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, si osserva che dalle ore 19:30 UTC circa è in corso un trabocco lavico dall'area craterica Nord, che sta alimentando un flusso lavico nella parte alta della Sciara del Fuoco. Questo trabocco è accompagnato da una modesta ma continua attività di spattering da almeno due bocche nell'area craterica Nord. All'area craterica Sud sta continuando l'attività esplosiva.

Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta sui livelli medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza degli explosion quakes.

Non si rilevano variazioni significative sui segnali di deformazione del suolo.»**