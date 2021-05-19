STROMBOLI: FORTE ERUZIONE CON LAVA LUNGO SCIARA DEL FUOCO

Nuova forte eruzione a Stromboli, con un'alta colonna di fumo, lancio di di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desert...

Nuova forte eruzione a Stromboli, con un'alta colonna di fumo, lancio di di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell'isola, ha provocato anche una frana.

L'attività dello Stromboli, già intensa da alcuni giorni, è seguita dai vulcanologi dell'Ingv e della protezione civile. Il boato è stato avvertito distintamente dagli abitanti e dai turisti che hanno cominciato in questi giorni ad affollare l'isola.

COMUNICAOT INGV ORE 15.38

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 14:47 UTC si è osservato un incremento dell'attività esplosiva dall'area craterica Nord che alle ore 12:51 ha prodotto un flusso piroclastico che ha raggiunto la linea di costa sviluppandosi in mare per oltre 1 km e producendo una nube di cenere che

ha raggiunto un'altezza stimata di circa 1.5-2 km s.l.m.

Altri flussi piroclastici di minore intensità si sono verificati a partire dalle ore 13:02UT producendo modeste nubi di cenere e materiale grossolana caldo che raggiunge la linea di costa

Il fenomeno e tuttora in corso.

Seguirà aggiornamento del fenomeno in corso conclude il comunicato.