Stromboli in eruzione, grande preoccupazione a Ginostra: “Porto precario e non adatto in caso di evacuazione”

L’eruzione dello Stromboli sta suscitando preoccupazione tra i 40 abitanti di Ginostra, la frazione della stessa isola delle Eolie raggiungibile dal mare, a causa delle precarie condizioni in cui versa il porticciolo, unica via di collegamento in grado di garantire l’evacuazione dell’abitato. I consiglieri comunali Annarita Gugliotta e Francesco Rizzo si sono fatti portavoce delle istanze dei residenti rivolgendosi al prefetto di Messina Carmela Librizi.

«Le recenti mareggiate - scrivono in una lettera i due consiglieri comunali - hanno ulteriormente danneggiato la struttura portuale. Inoltre vanno ripristinate le luci di segnalazione insistenti sul pontile di Ginostra, lato attracco aliscafi. Ad oggi, non è garantita l’ottimale operatività del pontile di attracco della piccola frazione, a causa sia delle luci fulminate che di ulteriori danni al grigliato del molo». «Appare inutile sottolineare - conclude la lettera - quanto sia fondamentale per gli abitanti di Ginostra potere usufruire di un porto con funzionalità ottimale anche in considerazione dell’avviso di pre-allerta emanato dalla Protezione civile per lo Stromboli, rappresentando il molo l’unica possibile via di fuga in caso di evacuazione».