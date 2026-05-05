Stromboli, la lava raggiunge il mare nella notte

Notte di intensa attività: la colata lavica scende dalla Sciara del Fuoco e raggiunge il mare, monitorata dall’INGV.

Notte di forte attività per il vulcano di Stromboli, dove una colata lavica ha raggiunto il mare dopo diverse ore di avanzamento lungo la Sciara del Fuoco. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attraverso l’Osservatorio Etneo, che monitora costantemente l’evoluzione del fenomeno.

Secondo quanto rilevato dalle telecamere di sorveglianza, l’attività effusiva è aumentata nella serata del 4 maggio, dando origine a una colata che ha percorso il pendio fino a raggiungere la linea di costa nelle prime ore del 5 maggio.

Parallelamente, continua l’attività stromboliana nelle aree crateriche, con esplosioni visibili sia nella zona Nord che in quella Centro-Sud. Dal punto di vista sismico, i parametri restano sotto controllo, anche se si registra un lieve incremento dell’attività legata agli “explosion quakes”.

Non si segnalano al momento variazioni significative nei dati di deformazione del suolo, monitorati tramite la rete GNSS.

📄 Comunicato integrale

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, si è osservato, a partire dalle ore 19:20 UTC del 4 maggio, un incremento dell'attività effusiva da tracimazione lavica dall'area craterica Nord. La colata lavica è avanzata lungo la Sciara del Fuoco, raggiungendo la linea di costa intorno alle 01:00 UTC del 5 maggio.

Prosegue l'attività stromboliana in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud.

Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all'interno della fascia dei valori medi. Si segnala un lieve incremento nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza degli explosion quakes.

La rete GNSS (HF) non mostra variazioni significative.

🟡 Situazione in evoluzione, aggiornamenti nelle prossime ore.