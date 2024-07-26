STROMBOLI, NUOVA ESPLOSIONE “MAGGIORE”

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che alle ore 21:16 è stata osservata un'esplosione di grande intensità al vulcano Stromboli, come documentato dalle t...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che alle ore 21:16 è stata osservata un'esplosione di grande intensità al vulcano Stromboli, come documentato dalle telecamere di sorveglianza.

Dal punto di vista sismico, l'analisi dei sismogrammi ha rivelato un transiente sismico significativo, iniziato alle 21:15 e durato circa 3 minuti. Questo evento sismico è correlabile con l'esplosione maggiore osservata poco dopo. L'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un improvviso incremento a partire dalle 21:00, passando da valori medi a molto alti. Prima di questo aumento, intorno alle 20:30, i valori dell'ampiezza erano ritornati a livelli medi.

Inoltre, i segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo, sia GNSS-HF che clinometriche, non hanno evidenziato variazioni significative, suggerendo che al momento non ci sono state modifiche strutturali rilevanti nel terreno.

L'Osservatorio Etneo continuerà a monitorare attentamente la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti se necessario.