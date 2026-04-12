🔴🔴🔴Stromboli torna a farsi sentire: attività effusiva e colata lavica in atto

STROMBOLI – Nuova fase di attività sull’isola di Stromboli, dove nel pomeriggio di oggi si è registrata un’attività effusiva con emissione di lava dall’area craterica.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attraverso il monitoraggio continuo e le immagini delle telecamere di sorveglianza, il fenomeno risulta attualmente in corso e sotto osservazione.

Il flusso lavico si sta sviluppando lungo la Sciara del Fuoco, una delle principali vie naturali di discesa della lava, senza al momento segnalazioni di criticità per i centri abitati.

Dal punto di vista sismico, i dati indicano un livello elevato del tremore vulcanico, ma senza variazioni anomale tali da indicare un’immediata evoluzione critica del fenomeno. Anche i parametri legati alla deformazione del suolo non mostrano cambiamenti significativi.

La situazione resta dunque attentamente monitorata dagli esperti, che continueranno a fornire aggiornamenti nelle prossime ore.

🔴 Il comunicato integrale

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che

dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che dalle 15:36

UTC è in corso un'attività effusiva da tracimazione lavica dall'area craterica Nord; tale

attività produce un flusso lavico il cui fronte si attesta nella parte medio-alta della Sciara

del Fuoco.

Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente

all'interno della fascia dei valori alti. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di

occorrenza e nell'ampiezza degli explosion quakes.

Non si registrano variazioni significative sui dati di deformazione della rete GNSS ad alta

frequenza.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.