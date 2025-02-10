STROMBOLI: TRACIMAZIONE LAVICA DAL CRATERE NORD, FLUSSO NELLA SCIARA DEL FUOCO

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, ha segnalato una nuova attività effusiva sullo Stromboli. A partire dalle 13:08 GMT, le telecamere di sorveglianza hanno ri...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, ha segnalato una nuova attività effusiva sullo Stromboli. A partire dalle 13:08 GMT, le telecamere di sorveglianza hanno rilevato una tracimazione lavica dal cratere Nord, con il flusso che si estende nella parte superiore della Sciara del Fuoco.

L'evento è associato a un'intensificazione dello spattering alla bocca N2, mentre l'attività esplosiva ordinaria prosegue senza variazioni nelle aree crateriche Nord e Centro-Sud.

Sul fronte sismico, non si registrano variazioni significative nell'ampiezza del tremore vulcanico, che oscilla tra valori medio-bassi. Anche i dati delle reti di monitoraggio del suolo non mostrano deformazioni rilevanti.

Di seguito, il comunicato ufficiale dell’INGV:

