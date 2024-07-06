STUDENTESSE AMERICANE VIOLENTATE A SIRACUSA, FERMATI DUE RAGAZZI DI 18 E 19 ANNI

Un 18enne e 19enne, entrambi siracusani, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due studentesse americane.Gli agenti della squadra mobile hanno...

Un 18enne e 19enne, entrambi siracusani, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due studentesse americane.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Siracusa.

Secondo quanto riferito dalla polizia la violenza sarebbe avvenuta mercoledì notte.

Le due giovani, studentesse statunitensi in vacanza studio a Siracusa, dopo aver trascorso una serata in allegria ad Ortigia, mentre stavano facendo rientro a casa, sarebbero state avvicinate da due ragazzi a bordo di uno scooter nei pressi foro Italico, nel centro storico.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti i due giovani, con la scusa di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, avrebbero approfittato della ingenuità delle vittime, dell'ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana.

Prima le avrebbero separate e poi le avrebbero violentate in luoghi diversi: una nei pressi del lungomare di Ortigia, l'altra all'interno di un'abitazione nelle vicinanze.

La mattina successiva le due studentesse hanno denunciato tutto alla polizia che ha avviato le indagini identificando i due giovani e acquisito "numerosi elementi a riscontro delle dichiarazioni delle vittime, ascoltando diversi soggetti informati sui fatti, effettuando sopralluoghi per la ricostruzione delle scene del crimine".