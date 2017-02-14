Studio dentistico abusivo chiuso dai Nas

Sigilli carabinieri Catania a struttura gestita da odontotecnico

Un odontotecnico che aveva aperto, senza averne i titoli, uno studio da dentista nell'Acese è stato denunciato da carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità alla Procura di Catania per esercizio abusivo della professione di odontoiatra. I locali dove lavorava, che erano dotati di apparecchiature costose e di nuova generazione per dentisti, sono stati sequestrati. Al momento dell'intervento dei carabinieri del Nas di Catania la sala d'attesa era piena di pazienti che attendevano di essere visitati, senza la minima percezione di trovarsi da un falso dentista e in un luogo che, pur avendone le sembianze, non era assolutamente uno studio odontoiatrico autorizzato. Gli ignari clienti trovati in sala d'aspetto, sottolineano in una nota i militari dell'Arma, si affidavano invece a una persona che non era per abilitata a svolgere la professione di dentista, senza il possesso di alcuna laurea in odontoiatria o medicina e senza nemmeno aver mai intrapreso percorsi formativi nel settore sanitario.

(ANSA).