SU FACEBOOK IL CONCORSO DEI BIGLIETTI AEREI GRATIS: MA SI TRATTA DI UNA TRUFFA

Sta circolando in questi giorni su Facebook la notizia che varie compagnie aeree (Alitalia, Klm, Emirates e altre) starebbero regalando dei biglietti

Nel dettaglio, la truffa propone in regalo due biglietti a tutti coloro che siano disposti a compilare form con i propri dati personali, in cambio dei quali, però, i truffati non ricevono null’altro che virus informatici.

Le tecniche utilizzate dai malintenzionati sono sempre le stesse: si promette all’utente che riceverà qualcosa (in questo caso i biglietti aerei) e poi lo si convince a fornire dati personali come il nome, il cognome, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail (in alcuni casi anche il numero della carta di credito). Una volta che l’utente ha compilato il form, però, non riceve nulla in cambio, anzi. In alcuni casi viene installato un virus sul computer.

In molti casi riconoscere che si tratta di una truffa è anche abbastanza semplice: il messaggio è scritto in un italiano approssimativo e il sito web che offre la promozione non è quello ufficiale dell’azienda.

La smentita arriva direttamente dalla compagnia aerea