SUCCESSI PER LE ATLETE DI GINNASTICA ARTISTICA DELL'S.S.D URBAN BOX DI PATERNÒ AI CAMPIONATI REGIONALI

Le atlete di Ginnastica Artistica dell'S.S.D Urban Box Cross training, di Paternò hanno conseguito risultati straordinari nella seconda prova del campionato Regionale Regolamentare A.S.C, tenutasi ier...

Le atlete di Ginnastica Artistica dell'S.S.D Urban Box Cross training, di Paternò hanno conseguito risultati straordinari nella seconda prova del campionato Regionale Regolamentare A.S.C, tenutasi ieri presso l'Istituto Leonardo Da Vinci di Ct.

Nella Categoria Allieve 1 individuale, su quasi 30 partecipanti, Gloria Landro ha conquistato l'Oro, mentre Viola Marino si è aggiudicata l'Argento. Entrambe si sono qualificate per il Campionato Nazionale, che si terrà in Sicilia alla fine di Maggio.

Nella Categoria Allieve 2 Regolamentare individuale, Esmeralda Spampinato e Elisa Lombardo sono salite sul podio, conquistando l'Argento su un totale di 45 atlete in gara. Giulia Milici, già campionessa regionale alla prima prova Regolamentare, ha ottenuto il primo posto al corpo libero e al trampolino, aggiudicandosi l'oro, e un bronzo al volteggio.

La palestra Urban Box è orgogliosa dei risultati ottenuti e ringrazia la sua istruttrice Chiara Di Maio, supportata da Lorena Costa, per aver portato in gara tutte le atlete della società e per aver conquistato il podio in tutte le categorie.