Successi per l’Orchestra Giovanile “Dusmet” di Nicolosi: tre Primi Premi e un Secondo Premio in prestigiosi concorsi musicali

L’Orchestra Giovanile “Dusmet” si è recentemente distinta in tre importanti concorsi musicali, ottenendo risultati di grande rilievo che confermano l’eccellenza del progetto musicale promosso dall’istituto scolastico.

L’ensemble ha conquistato tre primi premi con punteggi altissimi (95/100, 98/100 e 100/100), a dimostrazione della qualità artistica e del lavoro corale portato avanti con costanza e dedizione.

Degno di nota anche il secondo premio (94/100) ottenuto nella sezione musica da camera – categoria duo, dagli alunni Leonardo Abbate e Andrea Mazzaglia (classe III A), che si sono esibiti in brani di Clementi, Gossec e Bach, sotto la guida del Prof. Carlo Carbonaro.

I risultati raggiunti sono frutto dell’impegno dei ragazzi e della professionalità dei docenti coinvolti: Carlo Carbonaro (flauto traverso), Rossella Cosentino (pianoforte), Stefania Tosto (arpa) e Valentina Lombardo (clarinetto), quest’ultima anche in qualità di direttrice dell’orchestra.

Il repertorio proposto ha incluso celebri brani tratti da musical e opere sinfoniche:

West Side Story – Gran Potpourri del Musical di Leonard Bernstein (arr. V. Lombardo)

Friend Like Me, dal musical Aladdin (arr. Pidò)

A esprimere grande orgoglio per questi successi è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Nicolosi, che ha dichiarato:

“I risultati ottenuti dai nostri studenti dimostrano quanto la musica sia un potente strumento educativo. Il lavoro appassionato dei docenti e l’entusiasmo dei ragazzi rendono l’Orchestra Giovanile Dusmet un vero fiore all’occhiello della nostra scuola.”

L’Orchestra Giovanile Dusmet continua così a rappresentare un’eccellenza formativa e culturale, contribuendo alla crescita artistica e personale degli studenti e portando alto il nome dell’istituto nel panorama musicale scolastico.