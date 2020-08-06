SUCCESSO PER IL GRUPPO MUSICALE ‘DIESIS’

Cosa promessa, cosa dovuta. Ritroviamo, per i nostri lettori , Ivan e Cristian, i due fratelli del gruppo Diesis, nuovo nel mondo musicale.Il grande drammaturgo francese, Pierre Corneille mette nella...

Il grande drammaturgo francese, Pierre Corneille mette nella bocca di Rodrigue, nel Le Cid (1637), la replica seguente : « Sono giovane, è vero; ma per le anime ben nate, il valore non aspetta il numero di anni » (Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années). Forse è propio questa gioventù fonte d’ispirazione dei loro testi a portarle senza dubbio al successo: un genere giovanile e sensato, profondo con legerezza, musicalmente ricercato ma senza troppi fronzoli, studiato nei minimi dettagli ma senza pesantezza, un aria di freschezza in quest’estate torrida. I giovani si riconoscono nelle canzone di Diesis. Se si parla di Instragram, il filo conduttore è l’amore, la dolcezza, la sincerità. I giovani si riconoscono con le loro vite, le loro speranze, le paure, le domande che si pongono, la voglia di trarre vantaggio dalla forza vitale che li abita, intraprendendo il cammino della felicità. Sanno già che faranno del loro meglio per superare i virus, le guerre, la povertà. I giovani portano speranza per un miglior domani.

E’ proprio questo il messaggio del gruppo Diesis : Parlare a tutti, col linguaggio della giovinezza, quello del cuore.

Una canzone profonda senza sembrare simile, per un estate felice e spensierata: “VOGLIO PARTIRE” - Diesis

La seconda canzone, « Voglio partire », uscita il primo agosto come annunciato, ha già conquistato il pubblico e le radio francese. Uno stile innovativo decisamente rinfrescante con piccole reminiscenze anni 70/80 per deliziare anche i più anziani. Questo secondo brano rafforza il nostro giudizio sulla qualità, affidabilità ed eccellenza della loro produzione.

Abbiamo chiesto a ‘Diesis’ di questa canzone :

. « La tematica di « Voglio Partire » nasce da una concezione di visione speranzosa di ripartenza sociale, dopo i terribili mesi che hanno visto il mondo coinvolto. Il nuovo brano cerca di raccontare un’avventura del tutto imprevedibile, una storia d’amore estiva, che si affaccia e si approccia attraverso una musica fresca e giovanile con varie sfaccettature e doppi sensi, stimolando la gente a partire/ripartire, per permettere a tutti di rispecchiarsi, di esternare le sensazioni e di sfogarsi. »

Primo concerto all’estero per il gruppo Diesis

Con altre canzoni (che, senza altro, vi faremo scoprire nel futuro) Diesis è stato invitato dal Rotary Club di Marsiglia a prodursi in concerto nella seconda setttimana di settembre. Ogni giorno, i membri del Rotary, nel mondo, mettono la loro passione, integrità e intelligenza a lavorare per azioni che hanno un impatto duraturo. Sono determinati a trovare soluzioni reali e durature nell’aiuto ai più deboli.

A nome del giornale, Siamo orgogliosi che due giovani siciliani ci rappresentino in Francia con tale brillantezza.

Gli organisatori del concerto, durante il quale Diesis canterà le sue canzoni e una serie di cover, indicano che la serata potrebbe essere seguito su Internet. Da confermare ulteriormente.

In bocca al lupo, ragazzi, e possa l'Italia, e non solo la Francia, cantare all'unisono con Diesis.

Buon ascolto 🎶🎶🎶

Youtube:https://youtu.be/NUnwbbSOJG0

Spotify:https://open.spotify.com/album/75RqiNBY12vf3os9qLQDAo?si=oMAOM19kSKm4MqaDt3mmdw

Danielle Dufour Verna