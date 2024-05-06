SUCCESSO PER IL TEAM KICKBOXING SCIURELLO DI PATERNO' A REGGIO CALABRIA: TRIONFI E MEDAGLIE

La terza edizione dei Guardiani dello Stretto a Reggio Calabria si è conclusa ieri con un notevole successo, con la partecipazione di ben 370 atleti provenienti da varie parti d'Italia.Il team Kickbox...

La terza edizione dei Guardiani dello Stretto a Reggio Calabria si è conclusa ieri con un notevole successo, con la partecipazione di ben 370 atleti provenienti da varie parti d'Italia.

Il team Kickboxing Sciurello di Paternò ha partecipato con tre atleti, ciascuno di loro ha dato il massimo ottenendo risultati eccellenti.

Tra i protagonisti della competizione, abbiamo Caponnetto Alessandro che ha trionfato nella categoria -45 aggiudicandosi la medaglia d'oro. Anche Mirenna Vincenzo Diego ha raggiunto l'apice del successo nella categoria +45 portando a casa un'altra medaglia d'oro per la squadra. Cozzubbo Giuseppe, invece, si è distinto conquistando la medaglia d'argento nella categoria -60.

Il maestro Sciurello, allenatore della squadra, ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni dei suoi atleti, lodandoli per l'impegno e la determinazione dimostrati durante la competizione.

Nonostante la ridotta dimensione della squadra, i risultati ottenuti sono stati più che gratificanti, confermando il talento e la dedizione degli atleti.